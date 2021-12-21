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dv.ee

21 декабря 2021 в 8:08 Поделиться:









Список компенсируемых Больничной кассой лекарств расширится

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С 1 января 2022 года список лекарств, компенсируемых Больничной кассой, будет пополнен. Увеличится число пациентов, имеющих право на некоторые лекарства, за счет расширения показаний к их применению. Кроме этого, некоторые лекарства, которые можно получить сейчас только в больнице, станут доступны и в аптеках, сообщает пресс-служба Кассы по безработице.

По словам руководителя отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, этой осенью очень эффективно прошла работа по переговорам с фармацевтическими компаниями: «Наконец завершен процесс нескольких переговоров, которые длились очень долго. Благодаря этому с января в льготный список лекарств будет добавлено в несколько раз больше новых препаратов, чем обычно».