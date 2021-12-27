Центробанк России будет контролировать переводы между физическими лицами
Как сообщает агентство РБК, Центральный Банк России направил местным кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.
Банкоматы "Сбербанка" в Москве (иллюстративное фото).Фото: Anton Novoderezhkin, TASS
С января 2022 года российский Центробанк намерен запрашивать информацию обо всех P2P-транзакциях, пишет РБК.
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