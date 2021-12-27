  • Поделиться:

    Центробанк России будет контролировать переводы между физическими лицами

    Как сообщает агентство РБК, Центральный Банк России направил местным кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.

    Банкоматы "Сбербанка" в Москве (иллюстративное фото).Фото: Anton Novoderezhkin, TASS
    С января 2022 года российский Центробанк намерен запрашивать информацию обо всех P2P-транзакциях, пишет РБК.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Олег Осиновский: инфляция разорвёт наш мир
    Эксперт: защита личных данных - не помеха инновациям
    Utilitas хочет получить разрешение на строительство гигантского ветропарка
    Инвестор
    Отток средств из инвестирующих в Россию фондов достиг годового максимума
    Как сообщает "Коммерсант", чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, за неделю составил 483 млн долларов - это максимальный показатель с весны 2020 года.
    Как сообщает "Коммерсант", чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, за неделю составил 483 млн долларов - это максимальный показатель с весны 2020 года.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Под знаком ковида и выборов. Политические итоги 2021 года
    2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.
    2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.
    Все мнения
    Эпицентр
    Доходность инвестиций в солнечные панели уже сопоставима с доходностью акций
    По словам экспертов, срок окупаемости бытовых солнечных панелей в последние годы значительно сократился. В условиях постоянного роста цен на электроэнергию установка солнечных батарей дает возможность в течение многих лет существенно экономить на электричестве.
    По словам экспертов, срок окупаемости бытовых солнечных панелей в последние годы значительно сократился. В условиях постоянного роста цен на электроэнергию установка солнечных батарей дает возможность в течение многих лет существенно экономить на электричестве.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение