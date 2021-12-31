Новости

dv.ee

31 декабря 2021 в 7:00 Поделиться:









С наступающим Новым годом!

2021 год стал для «Деловых ведомостей» юбилейным, а праздник - это повод собраться вместе. На фото - только часть людей, которые вкладываются в создание и распространение нашего издания. Верхний ряд: журналист Ярослав Тавгень, онлайн-редактор Александра Матвеева, биржевой редактор Дмитрий Фефилов, консультанты по работе с клиентами Лана Дубов и Лариса Буданова, специалист по обработке данных Светлана Линаск, политический обозреватель Эльконд Либман, консультант по работе с клиентами Альбина Ермилова, автор рубрики «Логистика» Виктор Филоненко. В среднем ряду: консультант по работе с клиентами Галина Нормак, дизайнер Елена Ценно, редактор-корректор Варвара Языкова, руководитель по мероприятиям ДВ Алёна Стадник. Внизу: главный редактор Полина Волкова.

Если в конце 2020-го про экономику Эстонии хотелось сказать «спасибо, что живая», то, подводя итоги 2021-го, на ум приходит что-то в духе «куда ты мчишься, птица-тройка».

Если попытаться ответить на этот вопрос, то картинка складывается примерно такая: мчится она по слалому, где за каждым поворотом скрывается то новый коварный вариант коронавируса, то морозная лапа энергетического кризиса, то новый состав правительства с ранее невиданными в природе министрами. Ловко огибая расставленные в неожиданных местах ограничения, она мчится вперёд, к своим целям. Правда, если честно, хорошо различима среди них только одна – «зелёная».

Много говорят о том, что в небывалом разгоне экономики виновато печатание денег. Но, может быть, дело не только в этом? А в том, что с кризисом пришло ощущение: всё может в одночасье настолько резко и круто измениться, что действовать лучше здесь и сейчас, не дожидаясь лучших времен. Кто знает, что там, за поворотом этой трассы?

Манёвренностью наших бизнесменов можно только восхищаться. Что мы в «Деловых ведомостях» и делаем. И желаем вам продуманных решений, чётких целей и, конечно, удачи. И главное, не забывать, что любой слаломный спуск, прыжок с трамплина, велопробег, заплыв, поход, космический рейс (нужное подчеркнуть) совершается ради драйва, который даёт этот вид деятельности. Поэтому пусть ваш бизнес приносит только радость и адреналин!

ДВ благодарят читателей, соавторов, коллег, партнёров и рекламодателей за сотрудничество в 2021 году!

С благодарностью и самыми лучшими пожеланиями,

Команда ДВ