Santander по ошибке перечислил клиентам 175 млн долларов
Сотрудники банка Santander по ошибке перевели на Рождество двойную премию работникам 2000 британских компаний, пишет BBC News.
Контора банка Santander (иллюстративное фото).Фото: Edgard Garrido
Двойной перевод был сделан 75 000 клиентам банка, общая сумма ошибочных транзакций составила 130 миллионов фунтов (около 175 млн долларов), сообщает BBC News.
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