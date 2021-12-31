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    Santander по ошибке перечислил клиентам 175 млн долларов

    Сотрудники банка Santander по ошибке перевели на Рождество двойную премию работникам 2000 британских компаний, пишет BBC News.

    Контора банка Santander (иллюстративное фото).Фото: Edgard Garrido
    Двойной перевод был сделан 75 000 клиентам банка, общая сумма ошибочных транзакций составила 130 миллионов фунтов (около 175 млн долларов), сообщает BBC News.
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