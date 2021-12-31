Выручка розничных магазинов в ноябре выросла на 14%
По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в ноябре составил 808 миллионов евро и в сравнении с тем же месяцем прошлого года увеличился в постоянных ценах на 14%.
По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доход от продаж увеличился как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива.
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