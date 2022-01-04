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dv.ee

4 января 2022 в 8:10 Поделиться:









Эстония вновь может оказаться в «красной зоне» заболеваемости

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Согласно прогнозам Департамента здоровья, заболеваемость коронавирусом в Эстонии будет в ближайшее время лишь увеличиваться и уже на следующей неделе страна окажется в так называемой "красной зоне", пишет rus.err.ee.

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"Сейчас мы находимся в желтой зоне, но уже на границе с оранжевой. Мы ожидаем, что рост заболеваемости продолжится, и на этой неделе прогнозируется около 9000 новых случаев заражения коронавирусом", - сказала советник Департамента здоровья Ирина Донченко.

"Прогнозы таковы, что уже на следующей неделе, скорее всего, мы войдем в красную зону риска по количеству заболевших", - добавила Донченко.

За прошлую неделю, по уточненным данным Департамента здоровья, в Эстонии было выявлено 6140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 33% больше, чем неделей ранее.