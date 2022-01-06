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6 января 2022 в 11:59 Поделиться:









Утвержден новый состав научного совета

Руководитель научного совета и профессор клеточной биологии Тойво Майметс. Фото: Pressifoto

Руководитель научного совета, профессор клеточной биологии Тойво Майметс представил сегодня правительству членов научного совета, которые будут консультировать правительство при принятии решений, связанных с коронакризисом. Новый состав совета 2022 года официально приступит к работе уже со следующей недели, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

В научный совет вошли: заведующий и главврач отделения инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс, профессор психофизиологии Тартуского университета Яанус Харро, профессор семейной медицины Тартуского университета и руководитель института семейной медицины и здравоохранения Рут Калда, профессор молекулярной биологии Тартуского университета и руководитель отделения биомедицины Института биомедицины и трансплантологии Пярт Петерсон, профессор вирусологии Тартуского университета Маргус Варьяк и профессор коммуникационных исследований Тартуского университета Трийн Вихалемм.

«Мы сосуществовали с коронавирусом и изучали его почти два года, но, как известно, этот вирус оказался очень динамичным. Поэтому для правительства особенно важно, чтобы мы могли принимать решения, опираясь на научную и доказательную информацию. Роль научного совета – предоставить правительству эти знания. Желаю новым членам совета сил для того, чтобы, помимо своей основной работы, исполнять эту ответственную и местами неизбежно напряженную роль», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

По словам председателя научного совета Тойво Майметса, при формировании нового состава совета он исходил из того, что представлены должны быть как иммунология, вирусология, так и социальные науки, а также нужны представители медицины и здравоохранения в более широком плане: «Мы приступаем к работе в тот момент, когда мир охватил штамм «омикрон», а новые научные данные поступают постоянно. Первый их обзор мы предоставим правительству уже на следующей неделе».

Научный совет составляет правительству обзоры и анализы, которые охватывают эстонские и международные исследования, связанные с SARS-CoV-2, а также по мере необходимости консультирует Министерство внутренних дел, Департамент здоровья и другие связанные с борьбой с кризисом учреждения. Также научный совет составляет ответы на вопросы правительства или отдельных его членов.