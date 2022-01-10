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    ЕС выразил готовность помочь Казахстану в урегулировании кризиса

    Иллюстративное фото.Фото: DIMITAR DILKOFF, Scanpix

    Представительство Европейского Союза в Казахстане выразило обеспокоенность насилием в стране и объявило о готовности помочь в урегулировании ситуации, передает DW.

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    Мы глубоко сожалеем из-за гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшее обострение ситуации, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в иных целях", - говорится в опубликованном в понедельник 10 января заявлении в связи с объявленным в Казахстане днем общенационального траура.
    Как указано в заявлении, Казахстан является важным партнером для ЕС, и Евросоюз готов "помочь в мирном урегулировании кризиса". При этом в заявлении содержится призыв к властям республики уважать права человека и основные свободы своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и средств массовой информации.
    В свою очередь военнослужащие и руководство проводимой в стране операции сил ОДКБ также должны уважать не только основные права граждан республики, но и "суверенитет и независимость Казахстана".

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