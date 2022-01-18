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dv.ee

18 января 2022 в 10:14 Поделиться:









Зафиксировано 2303 новых случая коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За сутки в Эстонии было сделано 9238 первичных тестов на коронавирус, 2303 теста дали положительный результат.

По состоянию на утро 18 января в больницах страны находится 318 пациентов с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались три человека в возрасте от 65 до 68 лет.

За сутки введено 3802 дозы вакцины, первую дозу получил 361 человек. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 62%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 2014,56 случая на 100 000 человек.