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    Юлия Шандра: работай над качеством, а не над количеством

    В гостях у подкаста «Деловые люди» была Юлия Шандра - генеральный директор сети ювелирных магазинов Grenardi в Эстонии.

    Юлия Шандра: «Призываю женщин не работать, а иметь любимое дело! Это может быть и хобби, и работа – что-то, от чего горят глаза».
    Юлия работает в ювелирном бизнесе более 13 лет. Все эти годы компания была прибыльной, а во время пандемии и вовсе увеличила оборот в два раза. В прошлом году Юлии удалось открыть четыре новых магазина.
    С какими трудностями Юлия сталкивается как менеджер? Как она мотивирует команду? Что делает ее счастливой? Слушайте в подкасте «Деловые люди».

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