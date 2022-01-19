Новости

Алёна Стадник

19 января 2022 в 8:38 Поделиться:









Юлия Шандра: работай над качеством, а не над количеством

В гостях у подкаста «Деловые люди» была Юлия Шандра - генеральный директор сети ювелирных магазинов Grenardi в Эстонии.

Юлия Шандра: «Призываю женщин не работать, а иметь любимое дело! Это может быть и хобби, и работа – что-то, от чего горят глаза».

Юлия работает в ювелирном бизнесе более 13 лет. Все эти годы компания была прибыльной, а во время пандемии и вовсе увеличила оборот в два раза. В прошлом году Юлии удалось открыть четыре новых магазина.

С какими трудностями Юлия сталкивается как менеджер? Как она мотивирует команду? Что делает ее счастливой? Слушайте в подкасте «Деловые люди».