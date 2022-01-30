Зафиксировано 5952 новых случая коронавируса, умерли трое
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 11 239 тестов на коронавирус, 5952 из них дали положительный результат.
Пациент с коронавирусом в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото).Фото: Bruna Prado, AP Photo
Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались три человека в возрасте от 76 до 88 лет.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: