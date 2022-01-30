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dv.ee

30 января 2022 в 9:52 Поделиться:









Зафиксировано 5952 новых случая коронавируса, умерли трое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 11 239 тестов на коронавирус, 5952 из них дали положительный результат.

Пациент с коронавирусом в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото). Фото: Bruna Prado, AP Photo

Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались три человека в возрасте от 76 до 88 лет.