Зафиксировано 7186 новых случаев коронавируса, умерли двое
За минувшие сутки было проанализировано 13 189 тестов на коронавирус, 7186 из которых дали положительный результат.
Коронавирусное отделение больницы (иллюстративное фото).Фото: STOYAN NENOV, Reuters/Scanpix
Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались два человека в возрасте 62 и 83 лет.
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