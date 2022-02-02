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    Зафиксировано 7186 новых случаев коронавируса, умерли двое

    За минувшие сутки было проанализировано 13 189 тестов на коронавирус, 7186 из которых дали положительный результат.

    Коронавирусное отделение больницы (иллюстративное фото).Фото: STOYAN NENOV, Reuters/Scanpix
    Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались два человека в возрасте 62 и 83 лет.
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