Семейным врачам выплатят 4,7 млн евро за вакцинацию населения

Дети в возрасте 5–11 лет смогут вакцинироваться против COVID-19 у семейного врача или в больницах

Министерство социальных дел утвердило порядок вакцинации детей в возрасте 5–11 лет. Вакцинация детей начнется во второй половине декабря у семейных врачей и в вакцинационных кабинетах при больницах, сообщает пресс-служба министерства.