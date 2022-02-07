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    Семейным врачам выплатят 4,7 млн евро за вакцинацию населения

    На этой неделе Больничная касса начинает выплату дополнительных средств центрам семейной медицины за проведенную работу по вакцинации населения против коронавируса.

    Глава Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви.Фото: Рауль Меэ
    Всего семейным врачам в качестве поощрения будет перечислено 4,7 млн ​​евро, сообщает Äripäev.
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