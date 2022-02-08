Уличный художник Серафим Фото: Liis Treimann

«Что та власть, что эта - все воруют. Но эта хотя бы дороги ремонтирует». Что думают о жизни в Украине обычные киевляне?

Простые жители Киева охотно готовы порассуждать о жизни, работе и политике – внутренней и международной. Но собрать их мнения в усредненный «глас украинского народа» не получится – и в самом деле, сколько людей, столько и Украин. В этом убедились корреспонденты ДВ и Äripäev, побывавшие в украинской столице.

Если вам доведется поговорить со случайным киевским прохожим, вы наверняка услышите интересную, подкрепленную фактами и доказательствами историю о непростой судьбе страны. Если ваше знакомство с Украиной на этом и закончится, то у вас останется чёткое понимание того, чем живет это государство. Не дай вам бог поговорить с другим человеком - потому что и тут вас ждет не менее увлекательный рассказ. Правда, совершенно противоположный первому.