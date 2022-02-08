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    Нуутманн: вместо закрытия российских каналов следует в пять раз увеличить финансирование ETV+

    Свен Нуутманн.Фото: Andras Kralla

    Бывший член правления Postimees grupp Свен Нуутманн не считает разумным запрещать в Эстонии вещание российских телеканалов.

    Вместо этого, по его мнению, необходимо в пять раз увеличить финансирование канала ETV+, повысив его привлекательность в глазах местной русскоязычной аудитории, пишет rus.err.ee.
    "Нужно не каналы запрещать, а дать в пять раз больше денег русскоязычному каналу ERR. Если бы я был в совете ERR, я бы сотрудничал со всеми партиями, чтобы бюджет ETV+ увеличился как минимум в пять раз. На выделяемые сейчас три миллиона евро невозможно делать телеканал", – сказал он.
    Нуутманн отметил, что проблему также поможет решить рынок, так как основная аудитория российских телеканалов – люди старше 60 лет: «Сейчас у многих молодых людей нет дигибоксов, и они все смотрят в интернете. Это делает бессмысленным запрет российских телеканалов».

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