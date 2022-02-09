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dv.ee

9 февраля 2022 в 10:15 Поделиться:









Европейские перевозчики с малогабаритным транспортом будут поставлены в равные условия

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С 21 февраля грузоперевозчики из Европейского Союза должны приобретать лицензию на грузовые перевозки в Великобританию также в случае фургонов и небольших транспортных средств, пишет rus.err.ee.

В начале 2021 года вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским Союзом и Соединенным Королевством, согласно которому была добавлена обязанность получения лицензии на платную перевозку грузов, если она осуществляется на легковом автомобиле или автопоезде с максимально допустимой полной массой от 2500 кг до 3500 кг, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

Если для грузоперевозок в Соединенное Королевство лицензия требуется уже с 21 февраля, то такое же требование будет применяться к грузоперевозкам между государствами-членами ЕС и Европейской экономической зоны с 21 мая этого года.

В Эстонии лицензии выдает Эстонская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (ERAA), а информация о предприятии, получившем лицензию, вносится в Регистр хозяйственной деятельности (MTR). Предприниматели могут ходатайствовать о получении лицензии для небольших коммерческих автомобилей и заверенной копии лицензии на легковой автомобиль с 8 февраля 2022 года.