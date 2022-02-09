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    Власти выделят 366 млн евро на реконструкцию многоквартирных домов

    В конце лета или осенью нынешнего года будет запущена программа государственной помощи по реконструкции и утеплению многоквартирных домов, сообщает ERR.

    Многоквартирный дом в Мустамяэ (иллюстративное фото).Фото: Андрес Хаабу
    Программа будет рассчитана на пять лет, 366 миллионов евро на ее реализацию предоставят правительству Эстонии европейские фонды, передает ERR.
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