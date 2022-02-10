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    Каллас: отменить COVID-сертификаты с 21 февраля невозможно

    Премьер-министр Кая Каллас.Фото: Andras Kralla

    Премьер-министр Кая Каллас заявила на правительственной пресс-конференции, что, поскольку количество нуждающихся в стационарном лечении коронавирусных пациентов очень велико, отменить требование о COVID-сертификатах с 21 февраля невозможно, пишет rus.err.ee.

    Согласно раннему соглашению правительства, если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих десяти дней будет поступать в среднем меньше 25 коронавирусных пациентов в день, то правительство отменит требование COVID-сертификатов для всех с 21 февраля.
    "Количество пациентов с симптомами COVID-19 за последние десять дней составляет 39, и к 21 февраля мы никак не достигнем 25, это нужно понимать. Сейчас количество тяжелобольных коронавирусных пациентов в больницах приближается к 300, и, по прогнозам Департамента здоровья, к середине февраля в больницах будет уже 500 серьезных пациентов с COVID", - сказала премьер-министр.
    По словам Каллас, на поведении людей в отношении здоровья негативно сказывается политическая гонка, в которой все первыми пытаются нести добрые вести об отмене ограничений:
    "Темпы вакцинации замедлились, поскольку людям это кажется уже не обязательным в свете отмены ограничений. Но вакцинироваться надо, чтобы предотвратить болезнь".

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