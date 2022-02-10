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10 февраля 2022 в 12:13 Поделиться:









Каллас: отменить COVID-сертификаты с 21 февраля невозможно

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

Премьер-министр Кая Каллас заявила на правительственной пресс-конференции, что, поскольку количество нуждающихся в стационарном лечении коронавирусных пациентов очень велико, отменить требование о COVID-сертификатах с 21 февраля невозможно, пишет rus.err.ee.

Согласно раннему соглашению правительства, если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих десяти дней будет поступать в среднем меньше 25 коронавирусных пациентов в день, то правительство отменит требование COVID-сертификатов для всех с 21 февраля.

"Количество пациентов с симптомами COVID-19 за последние десять дней составляет 39, и к 21 февраля мы никак не достигнем 25, это нужно понимать. Сейчас количество тяжелобольных коронавирусных пациентов в больницах приближается к 300, и, по прогнозам Департамента здоровья, к середине февраля в больницах будет уже 500 серьезных пациентов с COVID", - сказала премьер-министр.

По словам Каллас, на поведении людей в отношении здоровья негативно сказывается политическая гонка, в которой все первыми пытаются нести добрые вести об отмене ограничений:

"Темпы вакцинации замедлились, поскольку людям это кажется уже не обязательным в свете отмены ограничений. Но вакцинироваться надо, чтобы предотвратить болезнь".