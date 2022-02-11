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dv.ee

11 февраля 2022 в 9:14 Поделиться:









Эстония выделит более 350 тыс. евро жителям восточной Украины

Луганск. Иллюстративное фото. Фото: Marina Sulimenko

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине на гуманитарную помощь 351 700 евро с целью поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины, и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису, пишет rus.err.ee.

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, восемь лет вооруженного конфликта на востоке Украины усугубили гуманитарный кризис, и он требует постоянного международного внимания и поддержки.

"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов человек, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное оказание медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", – пояснила министр.