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    Эстония выделит более 350 тыс. евро жителям восточной Украины

    Луганск. Иллюстративное фото. Фото: Marina Sulimenko

    Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине на гуманитарную помощь 351 700 евро с целью поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины, и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису, пишет rus.err.ee.

    По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, восемь лет вооруженного конфликта на востоке Украины усугубили гуманитарный кризис, и он требует постоянного международного внимания и поддержки.
    "Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов человек, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное оказание медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", – пояснила министр.

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