Новости

dv.ee

12 февраля 2022 в 8:01 Поделиться:









Белый дом: Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни

Россия может напасть на Украину во время Олимпиады, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу Фото: Manuel Balce Ceneta, AP, Scanpix

В пятницу Белый дом заявил о риске вторжения России на Украину во время Олимпиады. По информации СМИ, Вашингтон ожидает нападения 15 или 16 февраля.

Россия может напасть на Украину во время Олимпиады, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, ссылаясь на информацию американской разведки. При этом Белый дом не считает, что Россия «приняла какое-либо окончательное решение» о вторжении на Украину, сообщает Financial Times.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Белого дома истерикой, пишет " Коммерсант ". В российском МИД заявили о «сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины».

После заявления США основные американские индексы упали на 1,4–2,8%. Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 года. Рубль обвалился почти до 77 за доллар и до 87 за евро.

Пентагон распорядился перебросить в Польшу 3 тыс. американских военных из ВС США. Ожидается, что они разместятся в стране к началу следующей недели. Ранее в начале февраля Вашингтон объявил о переброске 1,7 тыс. военных в Польшу и 300 человек в Германию

За минувшие сутки 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину. Предупреждение опубликовал и МИД Эстонии, посоветовавший без острой необходимости не путешествовать в Украину, а тем, кто там находится – взвесить необходимость пребывания в стране и по возможности вернуться в Эстонию.

В субботу 12 февраля Владимир Путин проведет переговоры с Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.