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    У ТЦ Ülemiste появится большая пристройка

    Фото: Esplan

    Наряду с другими крупными изменениями в районе Юлемисте центр Ülemiste также планирует построить к 2027 году многофункциональное здание площадью от 50 000 до 60 000 квадратных метров рядом с нынешним торговым центром, пишет rus.err.ee.

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    «Дополнительный объем площадей предназначен для развлечений, публичных и медицинских услуг. Плюс довольно приличный объем офисных площадей, так как расширение должно быть финансово сбалансировано, а с офисов в многофункциональных центрах можно получить доход от аренды», - пояснил директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.
    Завершение строительства пристройки запланировано на 2027 год, когда должен быть построен терминал Rail Baltic, с которым пристройка будет соединена.
    «Здесь будет конечная станция Rail Baltic, прямо во дворе нашего центра. С другой стороны - аэропорт, Ülemiste City. Чтобы эти разработки были готовы вместе, нам также необходимо расшириться», - сказал Пярнитс.
    3 фото
    Фото: Esplan

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