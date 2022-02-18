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dv.ee

18 февраля 2022 в 13:27 Поделиться:









У ТЦ Ülemiste появится большая пристройка

Фото: Esplan

Наряду с другими крупными изменениями в районе Юлемисте центр Ülemiste также планирует построить к 2027 году многофункциональное здание площадью от 50 000 до 60 000 квадратных метров рядом с нынешним торговым центром, пишет rus.err.ee.

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«Дополнительный объем площадей предназначен для развлечений, публичных и медицинских услуг. Плюс довольно приличный объем офисных площадей, так как расширение должно быть финансово сбалансировано, а с офисов в многофункциональных центрах можно получить доход от аренды», - пояснил директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

Завершение строительства пристройки запланировано на 2027 год, когда должен быть построен терминал Rail Baltic, с которым пристройка будет соединена.

«Здесь будет конечная станция Rail Baltic, прямо во дворе нашего центра. С другой стороны - аэропорт, Ülemiste City. Чтобы эти разработки были готовы вместе, нам также необходимо расшириться», - сказал Пярнитс.