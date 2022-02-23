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    МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Сегодня, 22 февраля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин «признал» независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба министерства.

    Временный поверенный в делах посольства России Сергей Налобин встретился с вице-канцлером Министерства иностранных дел Рейном Таммсааром, который самым решительным образом осудил признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и ввод российских войск на территорию Украины. Таммсаар отметил, что, по оценке Эстонии, речь идет о серьезном нарушении международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума.
    Действия России полностью противоречат Минским соглашениям, которые были направлены на обеспечение мира на востоке Украины. Россия как участник конфликта на протяжении многих лет уклонялась от выполнения взятых на себя обязанностей Минского соглашения, а новая атака на территориальную целостность и суверенитет Украины означает односторонний отказ России от договоренностей, что эскалирует и без того напряженную ситуацию в сфере безопасности, следует из пресс-релиза.
    Российскому представителю было подчеркнуто, что Эстония вместе с Евросоюзом ответит на действия России новыми ограничительными мерами, в том числе в отношении «признанных» Россией областей. В случае продолжения агрессии со стороны России Евросоюз готов принять дополнительные меры. Таммсаар также подтвердил, что Эстония и впредь будет всячески поддерживать государственность и территориальную целостность Украины.

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