Оборот предприятий розничной торговли вырос на 8%

На рост дохода от продаж более всего повлияли предприятия, занимающиеся розничной торговлей моторного топлива.Фото: Liis Treimann
По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в январе составил 730 миллионов евро и в сравнении с тем же месяцем 2021 года увеличился в постоянных ценах на 8%.
По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доход от продаж увеличился как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива.
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