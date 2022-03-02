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dv.ee

2 марта 2022 в 8:24 Поделиться:









Оборот предприятий розничной торговли вырос на 8%

На рост дохода от продаж более всего повлияли предприятия, занимающиеся розничной торговлей моторного топлива. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в январе составил 730 миллионов евро и в сравнении с тем же месяцем 2021 года увеличился в постоянных ценах на 8%.

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доход от продаж увеличился как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива.