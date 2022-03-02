Таллинн открывает Центр встречи беженцев
Беженцы из Украины. Иллюстративное фото.Фото: DANIEL MIHAILESCU, Scanpix
В среду в Таллинне по адресу Нийне, 2 (в этом здании раньше работала управа Пыхья-Таллинна) будет открыт Центр встречи беженцев.
Центр встречи беженцев в Таллинне станет первым пунктом остановки для военных беженцев из Украины, пишет rus.err.ee.
Здесь прибывших будут регистрировать, делать экспресс-тест на коронавирус, предоставят первичную медицинскую помощь, зафиксируют потребности семьи, определят в место временного размещения, обеспечат гигиеническими принадлежностями и прочими необходимыми вещами.
Кроме того, здесь окажут первую психологическую помощь, разъяснят правовые основания для пребывания в Эстонии и расскажут о возможностях получения работы.
В ближайшее время здесь начнут предоставлять военным беженцам и другие услуги, в том числе регистрировать детей в детские сады и школы.
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