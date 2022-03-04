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4 марта 2022 в 11:13 Поделиться:









Количество пассажиров Таллиннского аэропорта выросло в пять раз, но не достигло докризисного уровня

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В феврале Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери обслужил 127 503 пассажиров, что почти в пять раз больше, чем в феврале прошлого года. В то же время количество пассажиров в феврале составило 65% от докризисного уровня, пишет rus.err.ee.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, на число пассажиров положительно повлияли начавшиеся в конце месяца школьные каникулы. "Число пассажиров в феврале было очень хорошим, и по сравнению с январем выросла средняя заполняемость самолетов, которая в феврале составила 57%", - сказал Пяргмяэ, подчеркнув, что, несмотря на напряженную ситуацию в Украине, полеты сегодня безопасны и воздушное сообщение из Таллиннского аэропорта осуществляется в обычном режиме.

В феврале регулярные рейсы из Таллинна выполнялись по 32 различным направлениям. Рейсы выполняли 12 авиакомпаний, крупнейшими из которых были Ryanair с 26% и Air Baltic с 20% рынка. Чартерными рейсами воспользовались 12% пассажиров, они в основном направлялись в Египет и на Канарские острова.