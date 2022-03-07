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    Министры иностранных дел Украины и России планируют встретиться 10 марта

    Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, главы украинского и российского МИДа Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров планируют провести переговоры 10 марта в Турции, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Фото: ADEM ALTAN, AFP
    Встреча Кулебы и Лаврова пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, информирует Financial Times.
    «Оба министра прямо заявили, что хотят, чтобы я присоединился к встрече, которая состоится в Анталье. Так что мы проведем ее как трехстороннюю. Мы надеемся, что эта встреча станет поворотным моментом», - добавил турецкий министр иностранных дел.
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    С предложением организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Украины и России Чавушоглу выступил еще на прошлой неделе.
    Информацию о предстоящих переговорах в Турции подтвердила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
    Как утверждал в минувшие выходные Дмитрий Кулеба, "если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться".
    В министерстве иностранных дел Украины заявили, что возможность встречи министра иностранных Кулебы и Лаврова в Анталье "прорабатывается".
    Тем временем, сегодня ближе к вечеру украинская и российская делегация собираются провести третий раунд переговоров. По сведениям УНИАН, обе делегации уже в пути.
    На прошлой неделе в ходе переговоров стороны достигли соглашения об организации гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки медикаментов в места боев.

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