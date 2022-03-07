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7 марта 2022 в 13:02 Поделиться:









Министры иностранных дел Украины и России планируют встретиться 10 марта

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, главы украинского и российского МИДа Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров планируют провести переговоры 10 марта в Турции, сообщает Financial Times.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: ADEM ALTAN, AFP

Встреча Кулебы и Лаврова пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, информирует Financial Times

«Оба министра прямо заявили, что хотят, чтобы я присоединился к встрече, которая состоится в Анталье. Так что мы проведем ее как трехстороннюю. Мы надеемся, что эта встреча станет поворотным моментом», - добавил турецкий министр иностранных дел.

С предложением организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Украины и России Чавушоглу выступил еще на прошлой неделе.

Как утверждал в минувшие выходные Дмитрий Кулеба, "если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться".

Тем временем, сегодня ближе к вечеру украинская и российская делегация собираются провести третий раунд переговоров. По сведениям УНИАН , обе делегации уже в пути.

На прошлой неделе в ходе переговоров стороны достигли соглашения об организации гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки медикаментов в места боев.