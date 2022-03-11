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11 марта 2022 в 8:39 Поделиться:









В России предложили запретить экспорт древесины в ЕС и США

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Министерство промышленности и торговли РФ предложило запретить до конца года экспорт в "недружественные страны" древесины и ряда изделий из нее, являющихся сырьем для производства бумаги и фанеры, пишет TACC.

"Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского Союза. Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза", - отмечает министерство по итогам совещания его главы Дениса Мантурова и министра природных ресурсов.

Минпромторг уточнил, что на российских производителей этих материалов приходится от 10 до 15% их потребления Финляндией и считает, что страна не сможет заместить эти поставки единовременно.

"В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития внесло в правительство РФ соответствующий проект постановления, его утверждение ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении Минпромторга.