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13 марта 2022 в 14:28 Поделиться:









Проживающие в отелях беженцы вскоре должны вернуться к «обычной» жизни

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Быстрое решение экстренной ситуации – так описывает происходящую с украинскими беженцами ситуацию руководитель центра кризисной поддержки Департамента социального страхования (SKA) Кайса Юпрус-Тали. На данный момент государство выделяет принимающей стороне 50 евро на проживание и питание одного беженца в день, и в SKA надеются, что скоро они смогут вернуться к обычной жизни, пишет Äripäev.

По словам генерального директора Эстонской ассоциации отелей и ресторанов Киллу Майдла, сейчас беженцев принимает почти каждый отель. Жилье украинским беженцам предоставляется на основе тендеров.

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Трехразовое питание и удобства

Второй тендер на размещение украинских военных беженцев был закрыт в пятницу вечером в 17:00. В рамках первого тендера были заключены рамочные договоры с 44 предприятиями по размещению, рассказывает руководитель центра кризисной поддержки Департамента социального страхования (SKA) Кайса Юпрус-Тали. Участие в госзакупке было открыто для всех, кто мог предложить размещение как минимум 40 беженцев. В тендере также могли участвовать местные самоуправления при наличии свободных мест в общежитиях.

Кроме того, принимающая сторона должна обеспечить трехразовое питание. Оно может быть организовано и вне помещения, но обязано быть указано в тендерной заявке. «Должны быть возможности постирать одежду, подогреть еду для ребенка. В этом тендере мы также спрашивали, есть ли возможность разместить домашних животных», - поясняет Юпрус-Тали. По итогам предыдущего тендера расходы на проживание и питание на человека были установлены на уровне 50 евро в день.

Киллу Майдла отмечает, что первый тендер прошел очень быстро – фактически, для подачи заявки было всего 24 часа, из-за чего некоторые отели не смогли принять участие. Нынешний тендер был объявлен в четверг и закрыт для приема заявок в пятницу вечером. В то же время Майдла считает, что на данный момент гостиницы подготовлены лучше и могут предложить больше мест для размещения беженцев: «Я не могу прокомментировать, будет ли этого достаточно, но если посмотреть на количество беженцев, то это вызывает беспокойство».

Юпрус-Тали уверяет, что на данный момент все беженцы размещены и тендер предназначен для того, чтобы разместить новых беженцев в случае их прибытия в Эстонию.

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Возвращение к обычной жизни

Долгосрочный план SKA в отношении военных беженцев состоит в том, чтобы они постепенно начали самостоятельную жизнь в Эстонии. То, что происходит сейчас – это быстрое решение экстренной ситуации, говорит Юпрус-Тали. «Если люди найдут рабочее место, а мы найдем им жилье, то они должны вернуться к своей обычной жизни как можно скорее. Насколько обычной может быть жизнь человека, спасающегося от войны…Это очень сложно», - добавляет она.

Генеральный директор Эстонской ассоциации отелей и ресторанов Киллу Майдла, однако, отмечает, что отели в большинстве своем не рассчитаны на длительное проживание. Многие из них предприняли различные шаги, чтобы сделать жизнь беженцев более комфортной - детские игровые комнаты, возможность постирать одежду.

«С экономической точки зрения для отелей это, определенно, нецелесообразно. Цены на размещение беженцев установлены на том уровне, чтобы по возможности были покрыты прямые расходы, но чтобы получить доход отели хотели бы вернуться к своему основному бизнесу», - сказала Майдла. Она добавила, что не ясно, удастся ли это сделать этим летом и если да, то в какой степени: «Это по-прежнему очень во многом зависит от того, как будут развиваться военные действие, и насколько в мире будет обеспеченно чувство безопасности».