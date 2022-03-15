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    Обвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии

    Алексей Навальный. Фото: DENIS KAMINEV, Scanpix

    Государственное обвинение РФ попросило суд приговорить политика Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Навальный и его соратники считают обвинения в хищении пожертвований на антикоррупционную деятельность абсурдными и политически мотивированными.

    "Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон (цитата по Интерфаксу).
    Она также попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей. Гособвинитель при этом не уточнила, 13 лет колонии какого режима - строгого или общего - она запрашивает для оппозиционера, пишет Русская служба Би-Би-Си.
    Суд проходит в колонии в Покрове во Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу "Ив Роше".
    Навального обвиняют по четырем эпизодам особо крупного мошенничества и в неуважении к суду.
    Речь идет о предполагаемом хищении пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен), а также проявлении неуважения к судье во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Общая сумма хищений, вменяемых Навальному, составляет почти 2,7 млн рублей.

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