Обвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
Алексей Навальный. Фото: DENIS KAMINEV, Scanpix
Государственное обвинение РФ попросило суд приговорить политика Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Навальный и его соратники считают обвинения в хищении пожертвований на антикоррупционную деятельность абсурдными и политически мотивированными.
"Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон (цитата по Интерфаксу).
Она также попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей. Гособвинитель при этом не уточнила, 13 лет колонии какого режима - строгого или общего - она запрашивает для оппозиционера, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Суд проходит в колонии в Покрове во Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу "Ив Роше".
Навального обвиняют по четырем эпизодам особо крупного мошенничества и в неуважении к суду.
Речь идет о предполагаемом хищении пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен), а также проявлении неуважения к судье во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Общая сумма хищений, вменяемых Навальному, составляет почти 2,7 млн рублей.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!