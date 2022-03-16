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    Разрешение на краткосрочную работу для граждан Украины продлено до конца мая

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Правительство приняло постановление, которое продлевает разрешение на краткосрочную работу в Эстонии для граждан Украины до 31 мая, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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    Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, что постановление продляет право на работу в Эстонии тех граждан Украины, которые не могут ходатайствовать о временной защите, так как находились и работали в Эстонии до 24 февраля, когда путинский режим напал на их страну, и чей период краткосрочной роботы завершился или вот-вот завершится. «Они имеют законные основания для пребывания в Эстонии, и постановление разрешает им работать в Эстонии до 31 мая. К этому времени, мы надеемся, будут приняты необходимые поправки к закону, которые позволят не применять к работе этой целевой группы положения Закона об иностранцах, касающиеся краткосрочной работы» - сказал Яани.
    Кроме того, постановление гласит, что, если на момент его вступления в силу регистрация гражданина Украины для краткосрочной работы была действующей, то для продолжения работы у того же работодателя не нужно вновь регистрироваться в Департаменте полиции и погранохраны. «Чтобы позволить украинцам самим зарабатывать себе на жизнь во время пребывания в Эстонии, разумно разрешить им продолжать работать у прежнего работодателя», - уточнил министр внутренних дел.
    Те граждане Украины, чье разрешение на краткосрочную работу утратило силу или утратит ее до вступления постановления в силу, должны будут действовать в соответствии с прежним порядком. «Никого не бросят в беде, просто работодатель должен будет снова зарегистрировать их краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны. Таких людей около 500», - сказал Яани.
    Основания для принятия постановления дает применяемый с 11 марта план чрезвычайной ситуации. Постановление вступает в силу в среду, 16 марта.
    Кроме того, правительство изменило постановление о временном введении пограничного контроля и расширило круг людей, подлежащих проверке при въезде в Эстонию через эстонско-латвийскую границу. Если прежде на границе проверяли только граждан Украины и членов их семей, чтобы государство могло эффективнее предоставлять им помощь, то в дальнейшем проверять будут всех граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за военного конфликта.

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