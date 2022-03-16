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    Swedbank прекращает оказание финансовых услуг в рублях

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Swedbank сообщил о том, что в связи с войной в Украине прекращает оказание финансовых услуг в рублях.

    «Сообщаем, что в связи с войной в Украине, Российская Федерация, отдельные российские граждане и компании были подвергнуты ряду международных санкций. Swedbank соблюдает все требования, связанные с санкциями ООН, ЕС и OFAC/США. Учитывая возможность введения новых санкций, доступ к российской финансовой системе и её рыночной инфраструктуре становится крайне ограниченным. В связи с этим клиенты могут в любой момент потерять возможность совершать операции в российских рублях (RUB)», - говорится в пресс-релизе.
    16 марта 2022 года – последний день, когда можно совершать платежи в рублях.
    Если после указанной даты вам необходимо будет инициировать платёж в Россию, для этого нужно будет использовать другую валюту, например, евро или доллары. NB! Из-за санкций, наложенных на некоторые банки, осуществление платежей уже сегодня может оказаться невозможным, поэтому Swedbank рекомендует перед осуществлением платежа проверить, не находится ли данный банк под санкциями. Более подробную информацию о действующих санкциях можно найти здесь.
    18 марта 2022 года – последний день, когда можно конвертировать рубли в какую-то другую валюту.
    Ситуация меняется очень быстро, и до 18 марта могут быть введены дополнительные санкции и ограничения. Для того чтобы защитить себя от рисков, связанных с рублями, Swedbank рекомендует, если у вас на счёте есть рубли, незамедлительно обменять их на другую валюту.
    После указанной даты Swedbank больше не будет предоставлять связанные с рублями услуги по конвертированию валюты и услуги по хранению рублей.
    «В зависимости от обстоятельств Swedbank в Эстонии сделает всё от нас зависящее, чтобы конвертировать рубли на счетах клиентов в евро 21 марта 2022 года. Обмен валюты будет осуществляться в соответствии с условиями межбанковского рынка, действующими на момент конвертации. Рубли можно будет конвертировать, если на рынке кто-то будет согласен их приобрести. Есть вероятность, что при отсутствии желающих купить рубли конвертацию будет невозможно совершить», - следует из пресс-релиза.

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