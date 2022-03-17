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    Таллинн вошел в десятку европейских городов будущего

    Иллюстративное фото. Таллинн.Фото: Shutterstock

    Таллинн вновь вошел в десятку лучших направлений для инвестирования, или городов будущего Европы, в категории городов среднего размера по версии издания fDi Magazine, сообщает столичная пресс-служба.

    Помимо седьмого места в общем рейтинге, второго места удостоились человеческий капитал Таллинна и стиль жизни – в этой категории оценивался уровень трудовой занятости, уровня образования, знаний и навыков. Четвертое место в таблице заняла дружественность в отношении предпринимателей в области среды предпринимательства и инвестиций.
    «Цель Таллинна – стать центром зеленой и умной экономики Северо-Европейского региона, а эта высокая оценка показывает, что наши усилия замечены. Хорошая экономическая среда полагается на умных и творческих людей, а город со своей стороны помогает воздать этому должное, - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. – Хотел бы подчеркнуть, что четвертое место в категории дружественного отношения к предпринимательству – знаково. Оценена высокая активность секторов с добавленной стоимостью и то, как город помогает предприятиям применять новые технологии и бизнес-модели. Это важная оценка».
    Издаваемый Financial Times и ориентированный на специалистов в области прямых зарубежных инвестиций fDi Magazine составляет рейтинги каждые два года. В категорию городов среднего размера относят города с численностью населения от 200 000 до 750 000 жителей. Таллинн попадает в десятку рейтинга в различных категориях с 2012 года. В этом году положение в таблице в общем зачете самое высокое за все это время. По сравнению с 2020/21 гг. Таллинн поднялся в рейтинге на одно место.
    Привлекательность города или региона как направления для инвестирования оценивается в категориях экономического потенциала, человеческого капитала, эффективности вложений, инфраструктуры и дружественности по отношению к предпринимателям. В основе оценки около 90 различных статистических показателей. При составлении рейтинга конкурентоспособности были оценены 356 городов, которые были сгруппированы в соответствии с численностью населения в пять категорий.
    Издание fDi Magazine представило рейтинг на проходящем в марте в Каннах экспозиционном форуме в области инвестиций и недвижимости MIPIM, в котором Таллинн с совместным стендом с эстонскими предпринимателями из области развития недвижимости, фондов, архитектуры и связанных с этим технологий участвует уже в десятый раз.

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