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dv.ee

23 марта 2022 в 11:08 Поделиться:









Комиссия: бустерную прививку детям в возрасте 12–17 лет рекомендуется делать по необходимости

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике в Эстонии рекомендует делать бустерные прививки от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech детям в возрасте 12–17 лет по необходимости, в первую очередь по причинам, связанным со здоровьем, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

«Данные в Эстонии показывают, что в этой возрастной группе из-за COVID-19 госпитализация требуется очень малому количеству больных. Поэтому, по нашей оценке, детям в возрасте 12–17 лет бустерная прививка нужна в первую очередь при наличии определенных состояний здоровья и заболеваний, то есть в случаях, когда имеется риск тяжелого течения болезни», – объяснила член комиссии доктор Марье Оона.