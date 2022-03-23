  • Поделиться:

    Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима

    Алексей Навальный во время вынесения приговора. Фото: Scanpix

    Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Суд признал оппозиционного политика виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду, пишет Русская служба Би-би-си.

    Читайте также
    15 марта 2022
    Обвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
    Защита Навального уже заявила, что будут обжаловать приговор. Как пояснила Би-би-си адвокат Навального Ольга Михайлова, из резолютивной части приговора следует, что 9 лет - это срок по совокупности всех наказаний, предусмотренных в том числе приговорами по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Навальный за время домашнего ареста, пребывания в СИЗО и в колонии отбыл из этого срока уже более 2 лет.
    Обвинение в неуважении к суду (чч. 1,2 ст. 297 УК РФ) связано с процессом по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, который проходил в феврале прошлого года (Навального признали виновным и назначили штраф в 850 тысяч рублей).
    По делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Навального обвиняют в растрате средств, которые граждане жертвовали на работу ФБК и штабов политика (признаны в России экстремистскими организациями и запрещены).
    По версии следствия, структуры Навального под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность, собирая пожертвования на заведомо неосуществимую цель - участие оппозиционера в выборах президента в 2018 году. Потерпевшими по делу признаны четыре человека.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Райк: рост цен на отопление в Нарве может привести к социальной катастрофе
Пять идей: что приобрести на финской бирже
Война в Украине: продолжаются бои на востоке страны, Шойгу уже 12 дней не появлялся на публике Главные новости к середине дня
Влияние санкций
Руководители промышленных предприятий: грядут трудные времена
Многие промышленные предприятия Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими партнерами. Война в Украине продолжается четыре недели, и долгосрочные последствия санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, прогнозировать пока сложно, полагают руководители эстонских предприятий. Тем не менее, уже сегодня ясно, что новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего.
Многие промышленные предприятия Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими партнерами. Война в Украине продолжается четыре недели, и долгосрочные последствия санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, прогнозировать пока сложно, полагают руководители эстонских предприятий. Тем не менее, уже сегодня ясно, что новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
ФРС готова к более агрессивным действиям
Глава Федеральной резервной системы США готов к повышению процентной ставки на полпроцента, если того потребует ситуация.
Глава Федеральной резервной системы США готов к повышению процентной ставки на полпроцента, если того потребует ситуация.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Март Раамат: страны ЕС снижают топливные акцизы, Эстония должна поступить так же
Рост цен на топливо увеличивает расходы населения и вызывает инфляцию во всех секторах. Директор Эстонского союза производителей масел Март Раамат призывает правительство снизить акцизы на топливо и объясняет, какой экономический эффект будет иметь этот шаг.
Рост цен на топливо увеличивает расходы населения и вызывает инфляцию во всех секторах. Директор Эстонского союза производителей масел Март Раамат призывает правительство снизить акцизы на топливо и объясняет, какой экономический эффект будет иметь этот шаг.
Все мнения
Эпицентр
Резкий рост цен и дефицит материалов - главные заботы бизнеса
Последствия войны в Украине вызывают озабоченность у бизнеса практически всех секторов. Придется переосмыслить, где брать сырье и материалы, как справиться с безумным ростом цен и как проводить изменения, когда ничего нельзя предсказать.
Последствия войны в Украине вызывают озабоченность у бизнеса практически всех секторов. Придется переосмыслить, где брать сырье и материалы, как справиться с безумным ростом цен и как проводить изменения, когда ничего нельзя предсказать.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение