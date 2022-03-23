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23 марта 2022 в 9:31 Поделиться:









Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Алексей Навальный во время вынесения приговора. Фото: Scanpix

Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Суд признал оппозиционного политика виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду, пишет Русская служба Би-би-си.

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Защита Навального уже заявила, что будут обжаловать приговор. Как пояснила Би-би-си адвокат Навального Ольга Михайлова, из резолютивной части приговора следует, что 9 лет - это срок по совокупности всех наказаний, предусмотренных в том числе приговорами по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Навальный за время домашнего ареста, пребывания в СИЗО и в колонии отбыл из этого срока уже более 2 лет.

Обвинение в неуважении к суду (чч. 1,2 ст. 297 УК РФ) связано с процессом по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, который проходил в феврале прошлого года (Навального признали виновным и назначили штраф в 850 тысяч рублей).

По делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Навального обвиняют в растрате средств, которые граждане жертвовали на работу ФБК и штабов политика (признаны в России экстремистскими организациями и запрещены).

По версии следствия, структуры Навального под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность, собирая пожертвования на заведомо неосуществимую цель - участие оппозиционера в выборах президента в 2018 году. Потерпевшими по делу признаны четыре человека.