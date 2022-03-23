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    Таллинн зарегистрировал свыше 10 000 военных беженцев

    Военные беженцы из Украины. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    По состоянию на 16.00 понедельника, 21 марта, в Центре встречи беженцев, который был открыт 2 марта на улице Нийне в Таллинне, было зарегистрировано 10 026 украинских военных беженцев, 42 процента из которых – несовершеннолетние, сообщает столичная пресс-служба.

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    Цель начавшего свою работу три недели назад столичного Центра встречи беженцев – централизованно предлагать различные услуги, а также предоставлять информацию и помощь, в которых нуждаются прибывшие в Эстонию военные беженцы из Украины.
    В связи с открытием Центра приема беженцев в Пярну, в столичном центре консультации Департамента полиции и погранохраны больше не проводятся. Беженцам, которые уже прошли регистрацию, на втором этаже центра по-прежнему оказывают необходимые услуги Таллиннский департамент образования, Департамент записи актов гражданского состояния, Департамент социальных дел и здравоохранения, а также Касса по безработице. По будням в центре работает психолог-волонтер. Круглосуточно можно получить помощь консультанта НКО «Помощь жертвам», открыты детская комната, пункты выдачи предметов первой необходимости, продуктов питания и одежды.
    При поддержке волонтеров военным беженцам на месте организуют питание. Поиск места размещения беженцев осуществляется в сотрудничестве с Департаментом социального страхования, работники центра организуют и транспорт до места проживания. В центре также оформляется Единая карта, которая позволяет беженцам бесплатно пользоваться общественным транспортом Таллинна. С момента открытия центра было выдано около 9 000 Единых карт.
    В Центре встречи беженцев также регистрируется потребность в местах в детских садах и школах, на месте проводится экспресс-тестирование на Covid-19 и предлагаются консультации по вопросам здоровья. Всего в центре прошли тестирование около 9 000 беженцев и 500 сотрудников центра.
    С момента открытия в Центре встречи беженцев ежедневно работают от 35 до 40 человек, в среднем от 14 до 16 сотрудников одновременно. В центре работают сотрудники Муниципальной полиции и городской системы, большинство из которых помогают в центре в свободное от работы время в качестве добровольцев. В общей сложности за 20 дней было выполнено более 8 000 рабочих часов.

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