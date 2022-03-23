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dv.ee

23 марта 2022 в 7:46 Поделиться:









Западные страны обсуждают возможность исключения России из G20

Президент России Владимир Путин.

США с союзниками и партнерами в связи с ситуацией вокруг Украины изучают вопрос исключения России из "Большой двадцатки" (G20) - объединения государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, пишет rus.err.ee.

"Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе", - сообщил журналистам на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления", - уточнил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо внес предложение исключить Россию из G20, и оно нашло положительный отклик.

Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "Большой семерки" в Брюсселе на этой неделе.