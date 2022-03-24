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    Индекс цен на жилье за год вырос на 15%

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    По данным Департамента статистики, в 2021 году индекс цен на жилье повысился по сравнению со средним показателем предыдущего года на 15,1%.

    По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, годовой индекс, рассчитываемый как средний показатель за четыре квартала, последний раз был выше нынешнего в 2007 году, когда его рост составил 20,8%. «В прошлом году цены на квартиры выросли на 14,8% и цены на дома – на 15,9%», – добавила Сяйнаст.
    Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.
    Фото: Департамент статистики
    В четвертом квартале прошлого года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом 2020 года на 20,4%. Цены на дома выросли на 21,7% и цены на квартиры – на 19,8%. По сравнению с третьим кварталом индекс цен на жилье повысился на 6,6%. Цены на дома выросли на 11,4% и цены на квартиры – на 4,3%.
    Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в 2021 году повысился по сравнению со средним показателем 2020 года на 11%. В четвертом квартале изменение индекса по сравнению с тем же кварталом 2020 года составило 15,8%.
    Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья

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