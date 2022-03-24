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24 марта 2022 в 15:04 Поделиться:









Пентус-Розиманнус: cпада в экономике из-за войны в Украине не будет

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Liis Treimann

Все последствия войны между Россией и Украиной пока не отразились на экономике Эстонии, заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, пишет rus.err.ee.

В апреле будет готов новый экономический прогноз, однако, как отметила Пентус-Розиманнус, следует учесть, что в этот раз точности ждать не стоит, слишком быстро меняется ситуация: "На экономике еще не сказались все последствия развязанной Путиным войны. Времена будут сложные".

По оценке министра, в этом году рост экономики замедлится, но это не означает, что будет спад. "Мы чуть тверже стоим на ногах благодаря мощному восстановлению после коронавирусного кризиса, мы восстановили докризисный уровень, рост был в большинстве секторов, занятость на рынке труда была хорошей. Нынешняя ситуация не застигла нас в самый сложный момент", – пояснила глава Минфина.

Она также отметила, что пока рано комментировать объем дополнительного бюджета, поскольку еще не учтены дополнительные потребности.