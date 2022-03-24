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    Пентус-Розиманнус: cпада в экономике из-за войны в Украине не будет

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    Все последствия войны между Россией и Украиной пока не отразились на экономике Эстонии, заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, пишет rus.err.ee.

    В апреле будет готов новый экономический прогноз, однако, как отметила Пентус-Розиманнус, следует учесть, что в этот раз точности ждать не стоит, слишком быстро меняется ситуация: "На экономике еще не сказались все последствия развязанной Путиным войны. Времена будут сложные".
    По оценке министра, в этом году рост экономики замедлится, но это не означает, что будет спад. "Мы чуть тверже стоим на ногах благодаря мощному восстановлению после коронавирусного кризиса, мы восстановили докризисный уровень, рост был в большинстве секторов, занятость на рынке труда была хорошей. Нынешняя ситуация не застигла нас в самый сложный момент", – пояснила глава Минфина.
    Она также отметила, что пока рано комментировать объем дополнительного бюджета, поскольку еще не учтены дополнительные потребности.

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