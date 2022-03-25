  • Поделиться:

    В Луйге будет возведен новый жилой квартал

    Фото: Scandium Kinnisvara

    Scandium Kinnisvara и Everaus Kinnisvara построят в Луйге жилой квартал, состоящий из 21 здания.

    В рамках крупного девелоперского проекта Luige Kodud в течение ближайших двух с половиной лет будет построено 96 квартир, большая часть которых будет представлять собой приватные двухэтажные таунхаусы с садом, сообщает компания в пресс-релизе.
    Возводимый в непосредственной близи от Таллинна в самом сердце Луйге квартал будет состоять из восемнадцати двухэтажных домов, в каждом из которых будут обустроены четыре квартиры типа таунхаус с приватной террасой и садом. Кроме того, в квартале будут построены два многоквартирных дома, извилисто проходящий через центр района прогулочный променад, а также общинный дом. В последнем планируется обустроить центр по уходу за детьми, возможности для занятия спортом, а также помещения для совместного времяпровождения.
    Первые дома Luige Kodud будут готовы осенью 2023 года. Архитекторами квартала являются Олави Кукк и Янар Бленер из архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo, и архитектором по интерьеру является Лилия Кристиансон. Застройщиком является предприятие Everaus Kinnisvara.
    Янар Муттик, руководитель Everaus Kinnisvara: «Дома квартала Luige Kodud помимо просторных планировок будут отличаться высокой энергоэффективностью, экологичностью, а также хорошими внутренними отделочными материалами. В качестве отопительного решения для этих зданий, обладающих энергетическим классом А, предусмотрено энергоэффективное геотермальное отопление, и в дополнение к нему на всех домах будут установлены солнечные панели».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Бывшее правление Swedbank подозревается в отмывании денег, связанном с российским олигархом
Потери Таллиннской биржи с момента начала войны
Второй день на Московской бирже закончился с минусом
Влияние санкций
Хаос на рынках заставляет строителей прибегать к форс-мажору
С начала войны прошел месяц. По словам генподрядчиков, все риски строительного сектора материализовались - значительная часть украинской рабочей силы направилась на родину, а цены на стройматериалы достигли фантастических высот.
С начала войны прошел месяц. По словам генподрядчиков, все риски строительного сектора материализовались - значительная часть украинской рабочей силы направилась на родину, а цены на стройматериалы достигли фантастических высот.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Безработица в США упала до самого низкого уровня с 1969 года
Снижение первоначальных обращений за пособиями по безработице отражает сложную ситуацию на рынке труда.
Снижение первоначальных обращений за пособиями по безработице отражает сложную ситуацию на рынке труда.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Рейтинги на фоне войны в Украине
Как долго продержатся изменившиеся в самое последнее время рейтинги политических партий и политиков, зависит от того, насколько важными для наших избирателей и как долго будут оставаться сводки с полей сражений в Украине.
Как долго продержатся изменившиеся в самое последнее время рейтинги политических партий и политиков, зависит от того, насколько важными для наших избирателей и как долго будут оставаться сводки с полей сражений в Украине.
Все мнения
Эпицентр
“Сейчас невозможно не помогать, иначе ты душевно умираешь”
Художница Аврора, не так давно переехавшая в Таллинн из Петербурга, открыла студию в Старом городе, которая с началом войны превратилась в перевалочный пункт для беженцев.
Художница Аврора, не так давно переехавшая в Таллинн из Петербурга, открыла студию в Старом городе, которая с началом войны превратилась в перевалочный пункт для беженцев.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение