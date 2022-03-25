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25 марта 2022 в 10:29 Поделиться:









В Луйге будет возведен новый жилой квартал

Фото: Scandium Kinnisvara

Scandium Kinnisvara и Everaus Kinnisvara построят в Луйге жилой квартал, состоящий из 21 здания.

В рамках крупного девелоперского проекта Luige Kodud в течение ближайших двух с половиной лет будет построено 96 квартир, большая часть которых будет представлять собой приватные двухэтажные таунхаусы с садом, сообщает компания в пресс-релизе.

Возводимый в непосредственной близи от Таллинна в самом сердце Луйге квартал будет состоять из восемнадцати двухэтажных домов, в каждом из которых будут обустроены четыре квартиры типа таунхаус с приватной террасой и садом. Кроме того, в квартале будут построены два многоквартирных дома, извилисто проходящий через центр района прогулочный променад, а также общинный дом. В последнем планируется обустроить центр по уходу за детьми, возможности для занятия спортом, а также помещения для совместного времяпровождения.

Первые дома Luige Kodud будут готовы осенью 2023 года. Архитекторами квартала являются Олави Кукк и Янар Бленер из архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo, и архитектором по интерьеру является Лилия Кристиансон. Застройщиком является предприятие Everaus Kinnisvara.

Янар Муттик, руководитель Everaus Kinnisvara: «Дома квартала Luige Kodud помимо просторных планировок будут отличаться высокой энергоэффективностью, экологичностью, а также хорошими внутренними отделочными материалами. В качестве отопительного решения для этих зданий, обладающих энергетическим классом А, предусмотрено энергоэффективное геотермальное отопление, и в дополнение к нему на всех домах будут установлены солнечные панели».