Война в Украине: главные экономические новости к концу рабочего дня
Золотые слитки (иллюстративное фото).Фото: Kiyoshi Ota, Bloomberg
Завершаются тридцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные экономические новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
• Банк России не вывозил свои резервы золота за пределы страны
- золотые слитки по-прежнему находятся в хранилищах на территории России, говорится в заявлении центробанка
. С 2014 года, когда после аннексии Крыма в отношении России были введены первые финансовые санкции, Банк России существенно нарастил свои резервы, утверждает его руководство. Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что после введения санкций в отношении российского центробанка почти половина золотовалютных резервов России (около 300 млрд долларов) оказались блокировны в западных банках.
• К середине 2022 года правительство Германии планирует сократить импорт российской нефти вдвое
. Еще в начале нынешнего года 52% своих потребностей в нефти Германия обеспечивала за счет поставок из России, однако уже к декабрю страна станет "практически независимой" от импорта российских энергоносителей, сообщает Deutsche Welle
. "Компании завершают контракты с российскими поставщиками, не продлевают их и переходят на других поставщиков. И все это идет невероятными темпами", - цитирует DW слова министра экономики Германии Роберта Хабека.
• США и Евросоюз подписали соглашение о поставках не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европу
до конца нынешнего года. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы обеспечить до 2030 года поставки на уровне около 50 миллиардов кубометров американского СПГ ежегодно, передает BBC News
. Россия на сегодня обеспечивает примерно 40% совокупных потребностей стран ЕС в природном газе.
• Европейская расчетно-клиринговая система Clearstream заблокировала счет российского Национального расчетного депозитария
, пишет Forbes
. Это уже второй международный депозитарий после Euroclear, который из-за санкций против России приостановил проведение операций. Приостановка работы Clearstream и Euroclear означает, что российские инвесторы не смогут получать выплаты по ценным бумагам (в том числе по евробондам и иностранным акциям), которые проводятся через эти системы.
• Nikkei сообщает
, что японские и французские инвесторы приостановили финансирование проекта российской частной газовой компании "Новатэк"
по строительству завода сжиженного природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Стоимость проекта Arctic LNG 2 составляет 23 млрд долларов, на конец 2021 года его общая готовность оценивалась в 60%.
• Как утверждает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, власти России не планируют объявлять всеобщую мобилизацию
и запрещать россиянам выезд из страны. Введение в России военного положения также не планируется, заявил Клишас в интервью РБК
.
• Сообщество украинских NFT-художников в сотрудничестве с министерством цифровой информации запустили первый в Украине NFT-музей войны
, информирует УНИАН
. Все художественные произведения представлены в виде NFT-токенов, и все желающие могут приобрести их онлайн. Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек министерства цифровой трансформации Украины для гуманитарных нужд страны.
• Российские олигархи начали активно распродавать свои бизнес-джеты
, пишет "Украинская правда"
. В настоящее время на продажу выставлены частные самолеты целого ряда крупных бизнесменов, в том числе Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустема Терегулова и Эдуарда Бермана. К примеру, самолет Потанина GULFSTREAM G650 можно купить через сайт controller.com
примерно за 60 миллионов долларов.
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