Война в Украине: главные экономические новости к концу рабочего дня

Рейтинги на фоне войны в Украине

Как долго продержатся изменившиеся в самое последнее время рейтинги политических партий и политиков, зависит от того, насколько важными для наших избирателей и как долго будут оставаться сводки с полей сражений в Украине.

Как долго продержатся изменившиеся в самое последнее время рейтинги политических партий и политиков, зависит от того, насколько важными для наших избирателей и как долго будут оставаться сводки с полей сражений в Украине.