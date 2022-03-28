Эстонская ИТ-фирма создает единую систему ЕС для обработки заявлений беженцев
Страны ЕС создают единую систему для обработки ходатайств беженцев - ее разработкой занимается ИТ-компания из Таллинна, сообщает ERR.
Заместитель генерального директора Frontex Уку Сяреканно.Фото: Андрас Кралла
По словам заместителя генерального директора Frontex Уку Сяреканно, из Украины в страны ЕС уже прибыло по меньшей мере 3,8 млн беженцев, пишет ERR
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Нагрузка на европейское агентство пограничной службы Frontex неуклонно растет, в связи с этим к 2027 году предполагается увеличить численность штата агентства до 10 000 человек.
"ЕС создает единую систему для обработки ходатайств, поступающих от беженцев. Это простая система, не слишком сложная. Занимается этим расположенная в Таллинне ИТ-компания", - поделился подробностями Сяреканно.
На сегодня, как рассказывает заместитель генерального директора Frontex, в работе агентства принимают участие 1500 сотрудников, 400 из них непосредственно связаны с приемом украинских беженцев в странах Евросоюза, граничащих с Украиной.
Создание единой системы для обработки ходатайств беженцев, по оценкам Уку Сяреканно, может занять до полугода.
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