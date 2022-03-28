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28 марта 2022 в 5:43 Поделиться:









Эстонская ИТ-фирма создает единую систему ЕС для обработки заявлений беженцев

Страны ЕС создают единую систему для обработки ходатайств беженцев - ее разработкой занимается ИТ-компания из Таллинна, сообщает ERR.

Заместитель генерального директора Frontex Уку Сяреканно. Фото: Андрас Кралла

По словам заместителя генерального директора Frontex Уку Сяреканно, из Украины в страны ЕС уже прибыло по меньшей мере 3,8 млн беженцев, пишет ERR

Нагрузка на европейское агентство пограничной службы Frontex неуклонно растет, в связи с этим к 2027 году предполагается увеличить численность штата агентства до 10 000 человек.

"ЕС создает единую систему для обработки ходатайств, поступающих от беженцев. Это простая система, не слишком сложная. Занимается этим расположенная в Таллинне ИТ-компания", - поделился подробностями Сяреканно.

На сегодня, как рассказывает заместитель генерального директора Frontex, в работе агентства принимают участие 1500 сотрудников, 400 из них непосредственно связаны с приемом украинских беженцев в странах Евросоюза, граничащих с Украиной.

Создание единой системы для обработки ходатайств беженцев, по оценкам Уку Сяреканно, может занять до полугода.