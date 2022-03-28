Кийк предложит правительству отменить требование носить маски с пятницы
Министр здоровья и труда Танель Кийк.Фото: Andras Kralla
Поскольку число инфицированных и нуждающихся в стационарном лечении пациентов с Covid-19 в последние недели быстро снижалось, то разумно с 1 апреля заменить обязательство носить маски в общественных местах рекомендацией, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.
"С учетом тенденции последних недель к снижению числа инфицированных и госпитализированных, мы находимся в ситуации, когда можно заменить требование носить маски на рекомендацию", - сказал Кийк rus.err.ee.
Кийк сделает соответствующее предложение правительству на кабинетном заседании в четверг, и с пятницы это обязательство должно быть отменено.
В последние недели число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, а также в интенсивной терапии из-за симптомов Covid-19, снизилось более, чем в два раза.
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