В Турции стартует очередной раунд переговоров между Украиной и Россией
Сегодня в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России, передает Financial Times.
Прибытие российской делегации на переговоры в Стамбул.Фото: YORUK ISIK, Reuters/Scanpix
Делегации уже прибыли в Стамбул. В повестке дня - прекращение огня и ряд гуманитарных вопросов, информирует Financial Times
.
По сведениям издания
, российская делегация уже отказалась на переговорах от своих прежних требований по "денацификации" и "демилитаризации" Украины, а также от обсуждения статуса русского языка в Украине - информированные источники утверждают, что в проекте соглашения речи об этом не идет.
При этом российская делегация по-прежнему требует, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, в обсуждении этого вопроса возможны компромиссы.
Как рассказал член украинской делегации Давид Арахамия, гарантии безопасности Украины, которые должны будут ратифицировать 11 стран, в том числе Россия, Китай и США, будут «близки к 5-й статье НАТО», согласно которой все члены альянса обязаны защищать союзника в случае нападения на него.
Однако прорыва в Стамбуле ждать не стоит - по поводу других спорных моментов, в том числе о будущем Донбасса и статусе Крыма, позиции сторон до сих пор максимально далеки.
Кроме того, Киев и западные союзники по-прежнему опасаются, что Кремль использует нынешние переговоры в качестве «дымовой завесы», чтобы пополнить силы российских войск и спланировать новое наступление.
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