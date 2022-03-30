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    35-й день войны в Украине: «ситуация не улучшилась», обстрелы Луганской области, больше товаров за рубли

    Жилое здание, пострадавшее в результате обстрелов в Лисичанске.Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Reuters/Scanpix

    Начались тридцать пятые сутки войны России против Украины. Главные новости к полудню 30 марта:

    «Ситуация не улучшилась, масштаб угрозы не уменьшился», - заявил президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник. «У России по-прежнему достаточно сил для продолжения атаки на нашу страну», - предостерег он. Таким образом лидер Украины отреагировал на итоги переговоров в Стамбуле, где российская сторона пообещала «кардинальное сокращение» военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Украина будет продолжать переговоры и хочет получить реальные гарантии своей безопасности.
    Читайте подробнее об итогах вчерашних переговоров.
    Президент США Джо Байден также настроен скептически. «Посмотрим, выполнят ли они (российские власти - прим. ред.) то, что предложили», - сказал он во время пресс-конференции. США и союзники будут пристально следить за тем, как развиваются события, пообещал Байден.
    Взрывы в Белгороде. Поздно вечером во вторник появились сообщения о взрывах около приграничного российского Белгорода и данные о 4 пострадавших. «Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», - передает «Интерфакс» слова губернатора региона Вячеслава Гладкова.
    Обстрелы Луганской области продолжаются. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайда пишет, что российские войска утром обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы в Лисичанске. Количество жертв уточняется. В то же время представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ракетном ударе украинских войск по Луганску с применением тактической ракеты «Точка-У».
    Спикер российской Думы Вячеслав Володин предлагает расширить перечень товаров, продающихся только за рубли. «Хотите газ - ищите рубли, - пишет Володин в своем телеграм-канале. - Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.».

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    $16 млн для Украины собрали на благотворительном концерте в Великобритании. В специальном концерте в Бирмингеме приняли участие такие поп-звезды как Эд Ширан, Камила Кабелло, Нил Роджерс и Эмели Санде. Средства собирала благотворительная организация Disasters Emergency Committee. В концерте также выступила украинская певица Джамала с песней «1944», сообщает BBC.
    По подсчетам ООН за время вторжения российских войск в Украине было убито 1179 мирных жителей, в том числе 104 детей. Украинское Минобороны оценивает потери среди российских военных в 17200 человек. Свои потери Украина не раскрывает (пять дней назад Россия оценивала их в 14 000 человек).

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