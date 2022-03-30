35-й день войны в Украине: «ситуация не улучшилась», обстрелы Луганской области, больше товаров за рубли
Жилое здание, пострадавшее в результате обстрелов в Лисичанске.Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Reuters/Scanpix
Начались тридцать пятые сутки войны России против Украины. Главные новости к полудню 30 марта:
«Ситуация не улучшилась, масштаб угрозы не уменьшился»
, - заявил
президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник. «У России по-прежнему достаточно сил для продолжения атаки на нашу страну», - предостерег он. Таким образом лидер Украины отреагировал на итоги переговоров в Стамбуле, где российская сторона пообещала «кардинальное сокращение» военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Украина будет продолжать переговоры и хочет получить реальные гарантии своей безопасности.
Президент США Джо Байден также настроен скептически.
«Посмотрим, выполнят ли они (российские власти - прим. ред.) то, что предложили», - сказал
он во время пресс-конференции. США и союзники будут пристально следить за тем, как развиваются события, пообещал Байден.
Взрывы в Белгороде.
Поздно вечером во вторник появились сообщения о взрывах около приграничного российского Белгорода и данные о 4 пострадавших. «Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», - передает
«Интерфакс» слова губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Обстрелы Луганской области продолжаются.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайда пишет
, что российские войска утром обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы в Лисичанске. Количество жертв уточняется. В то же время представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает
о ракетном ударе украинских войск по Луганску с применением тактической ракеты «Точка-У».
Спикер российской Думы Вячеслав Володин предлагает расширить перечень товаров, продающихся только за рубли
. «Хотите газ - ищите рубли, - пишет
Володин в своем телеграм-канале. - Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.».
Читайте также:
Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за газ в рублях. Что будет, если они откажутся?
Ультиматум России поставил Европу перед дилеммой
$16 млн для Украины собрали на благотворительном концерте в Великобритании.
В специальном концерте в Бирмингеме приняли участие такие поп-звезды как Эд Ширан, Камила Кабелло, Нил Роджерс и Эмели Санде. Средства собирала благотворительная организация Disasters Emergency Committee. В концерте также выступила украинская певица Джамала с песней «1944», сообщает
BBC.
По подсчетам ООН за время вторжения российских войск в Украине было убито 1179 мирных жителей, в том числе 104 детей
. Украинское Минобороны оценивает
потери среди российских военных в 17200 человек. Свои потери Украина не раскрывает (пять дней назад Россия оценивала их в 14 000 человек).
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!