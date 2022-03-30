Новости

dv.ee

30 марта 2022 в 7:08 Поделиться:









В прошлом году э-резиденты основали 4700 новых компаний

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В прошлом году э-резиденты основали 4700 новых компаний, что на треть больше, чем в 2020 году, и знаменует рекорд в истории программы. В общей сложности э-резиденты создали более 20 000 эстонских компаний, сообщается в пресс-релизе.

Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав отметил, что э-резиденты создают компании рекордными темпами. Если первые 10 000 компаний э-резидентов были созданы за пять лет, то следующие 10 000 появились в экономическом пространстве Эстонии за два года.

"Э-резидентство создало для местных компаний совершенно новую рыночную нишу, которая помогает им расширяться за рубеж, нанимать рабочую силу и увеличивать оборот. Программа также способствовала ускорению возрождения сектора высококачественных бизнес-услуг в Эстонии", - сказал Хаав. Он подчеркнул, что Эстония первой в мире стала предлагать э-резидентство людям, проживающим за пределами страны, и что за семь лет программа удостоилась большого внимания и доверия во всем мире. "Мы наблюдаем явный переход от количества к качеству, так как к программе присоединяется все больше людей, у которых есть четкая цель заняться коммерческой деятельностью. В результате этого экономическое влияние э–резидентства на Эстонию также возрастет", - заверил Хаав.

В прошлом году э-резиденты учредили почти 20% эстонских обществ с ограниченной ответственностью. Подавляющая часть новых предприятий была создана в секторе информации и коммуникации (40%), а также в профессиональной, научной и технической областях (24%). Компании э-резидентов выплачивали зарплату почти 4000 работникам, и каждая пятая компания была экономически активной.