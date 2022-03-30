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30 марта 2022 в 10:15 Поделиться:









Вескимяги: Эстония сможет отключиться от российской энергосистемы за несколько часов

Глава Elering Таави Вескимяги. Фото: Andras Kralla

По словам руководителя сетевой компании Elering Таави Вескимяги, страны Балтии в состоянии отключиться от российской энергосистемы и подключиться к западной за считанные часы, пишет rus.err.ee.

"Мы построили как [необходимую для этого] инфраструктуру, так и возможности по управлению системой. Вероятность такого шага существенно выросла", - сказал Вескимяги, добавив, что Эстония готовилась к отключению от российской электросети в течение 10 лет.

"Мы составили свои планы так, чтобы в 2025 году быть полностью готовыми, чтобы было доведено до конца все необходимое для работы отдельно от системы России и Беларуси. В целом наш сегодняшний базовый план, который мы технически испытали, заключается в том, что мы сможем уже сейчас за несколько часов отключиться от синхронизации с российской энергосистемой и переключиться на синхронизацию с континентальной Европой. Синхронизация может произойти через Литву", - пояснил он.

Тем не менее, отключение хотят отложить как можно дольше, потому что его проведение в более короткие сроки повлечет за собой дополнительные расходы: "Это означало было, что определенные резервы, которые мы сегодня получаем из России, мы должны были бы запустить сами на своих электростанциях и, разумеется, заплатить за это".