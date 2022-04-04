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4 апреля 2022 в 8:50 Поделиться:









40-й день войны в Украине: военные преступления России в Буче, готовятся жесткие санкции, обстрелы продолжаются

Уничтоженные российские танки в Буче. Фото: Scanpix

Война в Украине продолжается 40-е сутки. Главное, что случилось за выходные и утро понедельника:

Мир осудил военные преступления России в Буче и Ирпене. Российские войска ушли из Киевской области, оставив Российские войска ушли из Киевской области, оставив свидетельства военных преступлений. В течение выходных украинские власти и СМИ опубликовали фото видео с лежащими на улицах трупами.

С территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрела прокуратура Украины и другие специалисты, пишет генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Нападения российской армии на ни в чем неповинных мирных граждан в Ирпене и Буче – это очередное доказательство, что российская армия совершает военные преступления, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Фотографии убитых мирных жителей напоминают преступления советского и нацистского режимов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Это не поле боя, это место преступления, - считает она. - Нужно собрать и сохранить доказательства для судебного разбирательства».

Россия назвала свидетельства из Бучи ложью и военной пропагандой и попросила собрать заседание Совбеза ООН 4 апреля, «в связи с чудовищной провокацией».

«Буча - не единичное зверство». Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, сказал BBC старший научный сотрудник Британского аналитического центра по обороне и безопасности Джек Уотлинг.

«Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий», - сказал он. - «Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено».

«То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании», - заявил эксперт.

1417 погибших мирных жителей Украины, в том числе 121 ребенок, ранено 2038 человек. Это новые цифры из Это новые цифры из сводки управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Главной причиной гибели и ранений ООН называет артиллерийские и ракетные обстрелы и удары с воздуха. В сводке ООН только подтвержденные случаи, реальное число жертв может быть гораздо выше.

По версии Офиса генерального прокурора Украины по состоянию на 8 часов 3 апреля погибло 158 детей и не менее 258 детей было ранено.

Усиление санкций против России после свидетельств из Бучи. Запад согласится ввести новые санкции, которые усилят и без того огромное давление на экономику России, Запад согласится ввести новые санкции, которые усилят и без того огромное давление на экономику России, пишет Reuters со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны Германии Кристин Ламбрехт.

За дальнейшее ужесточение санкций в отношении России, в том числе отказ от нефти и газа высказался президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в эфире радиостанции France inter, цитата по Интерфакс

Новые санкции против России, а также поддержку Украине оружием и гуманитарной помощью пообещал и премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Безразличие — мать всех преступлений, — напоминает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. — Нужен пятый раунд санкций ЕС против России и как можно скорее». Главным приоритетом она называет усиление военной помощи Украине, чтобы украинские военные смогли «вернуть свои города и освободить людей от российской оккупации и репрессий».

Новые санкции обсудят уже в среду, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Послы стран Евросоюза планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Обстрелы Одессы, Херсона, Донецка, Харькова. Утром в понедельник слышны взрывы в Одессе и Херсоне, Утром в понедельник слышны взрывы в Одессе и Херсоне, пишет Reuters. В городах на востоке Украины сирены воздушной тревоги. Губернатор восточной Донецкой области сообщил в воскресенье, что город обстреливают всю ночь и весь день.

Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, сообщает Британская военная разведка.

Ранее российские войска нанесли ракетные удары по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам около Одессы. После российского ракетного удара в промышленной зоне одесского порта начался масштабный пожар.

Полиция Харькова сообщила в понедельник о новых обстрелах и новых погибших. Среди пострадавших есть дети. Точные цифры пока неизвестны.