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4 апреля 2022 в 13:24 Поделиться:









Ааб: СПГ-терминал позволит к осени избавиться от российского газа

Министр государственного управления Яак Ааб. Фото: Andras Kralla

По словам министра государственного управления Яака Ааба, при создании терминала сжиженного природного газа (СПГ) Эстония к осени текущего года смогла бы отказаться от поставок российского газа, пишет rus.err.ee.

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«Министерство экономики и коммуникаций сейчас прорабатывает варианты, касающиеся возможностей принимать СПГ. Мы приняли принципиальное решение, что первичные инвестиции для создания такой возможности будут сделаны. Здесь тоже идут переговоры, сделает ли это частное предприятие или государство; точных решений в данный момент нет», - пояснил Ааб.

Комментируя решение Литвы прекратить покупки российского газа и аналогичный план Латвии, министр отметил, что у Эстонии тоже будет такая возможность при создании СПГ-терминала: «Если мы сможем создать возможность принимать СПГ, мы сможем практически отказаться от российского газа. В этот и последующие месяцы мы обеспечены [газом за счет] находящегося в Латвии хранилища. Самый поздний срок, к которому мы смогли бы снабжать себя СПГ - это осень, в этом направлении делаются эти предложения».

Наиболее предпочтительным вариантом создания СПГ-терминала Ааб назвал совместный проект с соседними странами – наиболее конкретно на данный момент продвигаются переговоры с Финляндией.