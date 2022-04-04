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4 апреля 2022 в 8:18 Поделиться:









Орбан в четвертый раз победил на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: ARIS OIKONOMOU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четвертый раз подряд одерживает победу на парламентских выборах, несмотря на резкую критику как внутри страны, так и со стороны многих членов ЕС, за слишком тесные связи между Будапештом и Москвой.

Как признался в воскресенье Орбан, победа стала для него самого приятной неожиданностью, пишет Русская служба Би-би-си.

"Мы одержали столь крупную победу, что ее можно разглядеть даже с Луны, и уж точно - из Брюсселя - заявил он, - Мы защитили суверенитет и свободу Венгрии".

Согласно предварительным результатам, альянс Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети.

Напомним, Виктор Орбан осудил российскую агрессию и не стал накладывать вето на санкции Евросоюза в отношении Москвы, хотя и отметил, что не согласен с ними.

При этом он запретил провоз любой военной техники для Украины через территорию Венгрии и продолжает настаивать на том, что в тесных связях с России есть множество преимуществ, включая надежность поставок газа.