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    Орбан в четвертый раз победил на выборах в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Фото: ARIS OIKONOMOU

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четвертый раз подряд одерживает победу на парламентских выборах, несмотря на резкую критику как внутри страны, так и со стороны многих членов ЕС, за слишком тесные связи между Будапештом и Москвой.

    Как признался в воскресенье Орбан, победа стала для него самого приятной неожиданностью, пишет Русская служба Би-би-си.
    "Мы одержали столь крупную победу, что ее можно разглядеть даже с Луны, и уж точно - из Брюсселя - заявил он, - Мы защитили суверенитет и свободу Венгрии".
    Согласно предварительным результатам, альянс Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети.
    Напомним, Виктор Орбан осудил российскую агрессию и не стал накладывать вето на санкции Евросоюза в отношении Москвы, хотя и отметил, что не согласен с ними.
    При этом он запретил провоз любой военной техники для Украины через территорию Венгрии и продолжает настаивать на том, что в тесных связях с России есть множество преимуществ, включая надежность поставок газа.

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