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5 апреля 2022 в 14:38 Поделиться:









Эстония высылает 14 сотрудников российского консульства и закрывает российское консульство в Нарве

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Сегодня, 5 апреля, Эстония вызвала посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева для передачи ноты о том, что Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту.

Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников, 7 из которых имеют дипломатический статус, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что указанные лица должны покинуть Эстонию к 30 апреля.

Вольмер заявил, что в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищной деятельности российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе взятые на себя международные обязательства.